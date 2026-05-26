Vidno rastrojen muškarac izazvao je haos na novozagrebačkoj raskrsnici u utorak oko podneva, a snimci su se brzo proširili društvenim mrežama.

Do incidenta je došlo na raskrsnici Avenije Većeslava Holjevca i ulica Damira Tomljanovića Gavrana i Jožefa Antala.

Na jednom od snimaka vidi se kako je mlađi muškarac pretrčao put pun vozila u pokretu, a zatim skočio na automobil i popeo se na njegov krov.

Iz automobila je izašao vozač, a rastrojeni muškarac počeo je nešto da mu govori. Potom je pokušao da skoči na krov drugog automobila, ali ga je promašio i pao na kolovoz.

Brzo je ustao i zaleteo se na treći automobil, odbio se od njega i ponovo pao na put pred šokiranim vozačima i prolaznicima. Tada mu je prišlo više ljudi, savladali su ga i odneli do obližnje travnate površine.

- Oko 12.15 primili smo više dojava građana da muškarac oštećuje vozila. Policija ga je savladala, a potom su ga pregledali radnici Hitne pomoći i prevezli u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu - rekli su za Dnevnik.hr iz zagrebačke policije.

