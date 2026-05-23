Jedna mlada iz Beograda izazvala je pravi haos na Reditu nakon što je priznala da ju je potez najbolje drugarice potpuno razočarao.

„Znam koliko je dala za haljinu, šminku i frizuru“

Kako je ispričala, njena dugogodišnja prijateljica došla je sama na svadbu i, prema njenim rečima, izgledala „savršeno“.

Mlada tvrdi da je drugarica:

dala oko 120 evra za haljinu

platila skupu šminku i frizuru

mesecima pričala o pripremama za venčanje

Ali pravi šok usledio je sutradan kada su ona i muž počeli da otvaraju koverte.

U koverti bilo samo 20 evra

Mlada tvrdi da je u koverti svoje prijateljice pronašla tačno 20 evra.

Kako kaže, stolica u restoranu koštala je 45 evra po osobi, zbog čega je ostala potpuno zatečena.

„Imala je novca da sebe skocka za Instagram, ali ne i da ispoštuje moje venčanje“, napisala je.

Internet se odmah podelio u dva tabora

Objava je za kratko vreme prikupila stotine komentara.

Jedni tvrde da postoji bonton i da gost treba makar da „pokrije stolicu“, posebno ako je reč o bliskoj osobi.

„Prvo odvojiš za kovertu, pa tek onda za haljinu i šminku“, glasio je jedan od komentara.

Drugi napali mladu: „Svadba nije biznis“

Sa druge strane, veliki broj ljudi stao je u odbranu drugarice i optužio mladu da previše gleda novac.

„Ako praviš svadbu da zaradiš, onda praviš pogrešnu stvar“, napisao je jedan korisnik.

Mnogi su istakli da niko ne zna kakvu finansijsku situaciju druga osoba zaista ima.

Koliko danas „treba“ staviti u kovertu?

Upravo to pitanje izazvalo je najveću raspravu među ljudima.

Dok jedni smatraju da je minimum pristojnosti da se pokrije cena stolice, drugi tvrde da poklon treba da bude u skladu sa mogućnostima gosta.

A mnogi su zaključili da su svadbe na Balkanu odavno postale mnogo više od obične proslave ljubavi.