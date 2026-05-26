Kako tvrdi, njen muž je tokom svadbe prešao jedinu granicu za koju ga je godinama molila da je nikada ne pređe.

„Imala sam samo jedno pravilo“

Mlada je objasnila da nikada nije bila opsednuta venčanjem, ali da je tokom organizacije pravila mnogo kompromisa.

Ipak, postojala je jedna stvar oko koje nije želela raspravu:

da joj ne gura tortu u lice tokom svadbe

Kako kaže, partner je vrlo dobro znao koliko joj je to važno.

Trenutak koji je sve promenio

Tokom sečenja torte dogodilo se upravo ono čega se plašila.

Ali, prema njenim rečima, nije se radilo samo o „bezazlenoj šali“.

„Zgrabio me je za potiljak i zabio mi lice pravo u tortu“, ispričala je.

Tvrdi da je sve bilo unapred isplanirano jer je imao pripremljene kolačiće pošto je torta bila potpuno uništena.

„Doživela sam napad panike“

Mlada kaže da je odmah napustila sopstveno venčanje.

Objasnila je da pati od ozbiljne klaustrofobije nakon saobraćajne nesreće i da je tokom incidenta doživela snažan napad panike.

Već sledećeg dana odlučila je da podnese zahtev za razvod.

Porodica je pokušala da je odgovori

Najveći šok, kako tvrdi, doživela je kada su joj najbliži govorili da:

preteruje

treba da mu oprosti

ne uništava brak zbog „jedne šale“

Ipak, ona kaže da je posle tog trenutka potpuno izgubila poverenje u supruga.

Stručnjaci podržali njenu odluku

Kolumnistkinja koja je komentarisala ispovest stala je na stranu mlade i ocenila da incident pokazuje ozbiljan nedostatak poštovanja i granica.

Posebno je naglašeno da problem nije samo sama torta, već činjenica da je muž svesno uradio upravo ono što je znao da će joj izazvati strah i nelagodu.

Internet potpuno podeljen

Dok jedni tvrde da je mlada „previše dramatično reagovala“, drugi smatraju da je ovo bio ozbiljan znak upozorenja odmah na početku braka.

U komentarima su se nizale poruke:

„Ovo nije šala“

„Pokazao joj je pravo lice“

„Ako ne poštuje granice prvog dana, šta tek sledi?“

A rasprava o tome gde prestaje humor, a počinje nepoštovanje, ubrzo je postala viralna širom interneta.