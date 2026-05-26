Poseta predsednika Srbije Aleksandra Vučića Kini, iako još nije završena, dobila je i simbolički i realno epitete jednog od najvažnijih, ako ne i najvažnijeg događaja za oblikovanje budućnosti Srbije. Od najviših državnih počasti, uručenja Medalje prijateljstva lično iz ruku kineskog predsednika Si Đinpinga i razgovora sa njim do najava strateških sporazuma u oblastima tehnologije, investicija i razvoja, poruke iz Pekinga prevazilaze okvire uobičajene bilateralne diplomatije, ocenjuju sagovornici Kurira.



Oni naglašavaju da u trenutku globalnih pregrupisavanja, rastućih sukoba i redefinisanja odnosa među velikim silama, način na koji Kina tretira Srbiju je impresivan i, što je najvažnije, na bazi je ravnopravnosti. To su sve stvari koje od ovog događaja stvaraju međunarodni kapital za godine koje dolaze, posebno u vremenu kada se za partnerstvo sa Pekingom nadmeću i najveći svetski igrači.

Svetska tema

Bivši ambasador Milovan Božinović kaže za Kurir da se Kina postarala da poseta Vučića, po svim državničkim atributima, ne zaostaje nimalo za nedavnim posetama svetskih lidera Donalda Trampa i Vladimira Putina.

- Već i to pokazuje da je Kina rešena da sa Srbijom gradi jedan prijateljski odnos koji će trajati. Kinezi inače vode politiku koja nikad ne žuri ka brzim dobicima i nekim spektakularnim obrtima. Za Srbiju je vrlo važno da uz sebe ima prijateljsku državu, ovako veliku i jaku, na koju može i narednih godina i decenija da računa. U ovakvom turbulentnom svetu to je neprocenjivo i za Srbiju neophodno, jer onda imate oslonac koji vam je sada važan, ali će vam i u budućnosti biti važan. EU ostaje strateški cilj Srbije, ali je taj odnos na momente komplikovan Srbija i uvek se suočavamo sa nesporazumima, preprekama a često i sa neprihvatljivim zahtevima prema Srbiji. Ovde sa Kinom to nije slučaj. Kina je trenutno velika svetska tema i svetska politička moda. Svi se sad utrkuju da kažu da su prijatelji s Kinom. Srbija to već ima kao postignuće i ova poseta to pokazuje, jer videli smo da su Kinezi rešili da ništa od onoga što je atribut predsedničke posete ne propuste - objašnjava Božinović.

Naglašava da je Kina nezaobilazan sagovornik i partner za sve velike projekte i za globalnu politiku, ali da je njen pristup drugačiji od drugih svetskih igrača.

- Ona je sistemski zainteresovana za mir i za stabilnost. Kineska ekonomija je svetski fenomen i njoj trebaju partneri koji su stabilni, jer ako bi započinjala sukobe, ona bi u stvari ugrožavala svoje klijente ili kupce svoje robe. Ona to neće. Kini je stabilnost kultna vrednost u politici i vidimo da je u trenutnim sukobima sagovornik u prilog uspostavljanju miru. Dakle, Kina je mnogima potrebna država, ili ćete s njom trgovati ili će vam pomoći da investirate. Jer to je sila od 1,4 milijarde stanovnika, ali i posledica politike usmerene na ravnotežu interesa, stabilnost i neagresivnost, vrednosti kojih su se mnoge države danas odrekle - zaključuje Božinović.

Pozicija Srbije nije ista nakon posete Kini

I karijerni diplomata Zoran Milivojević smatra da pozicija Srbije nije ista posle ove posete, jer je ojačana na međunarodnom planu, dobila je veći manevarski prostor i ima podršku najznačajnijeg faktora na globalnoj sceni.

- Kineski uticaj globalno sasvim sigurno raste i u srazmeri koliko on raste, toliko raste i naš, imajući u vidu dubinu i sadržaj naših odnosa. Kako se budu realizovali svi potpisani sporazumi, dobićemo efekte koji su neviđeni za samu Srbiju. To je više posla, više znanja i više ozbiljnih stvari za budućnost na temeljima visoke tehnologije, veštačke inteligencije, inovacija... Ova poseta potvrđuje da nivo naše saradnje ide uzlaznom linijom. Kina brižljivo bira termine i nazivajući našu vezu čeličnim prijateljstvom dovoljno govori samo po sebi. Kina je izdvojila Srbiju kao partnera koji ima privilegovan status i sa nama gradi zajednicu za budućnost. Mi smo jedina zemlja koju je Kina ugradila u taj svoj koncept za budućnost. U političkom smislu, dobili smo one garancije koje su za nas izuzetno važne za poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta. Kina je sada, zajedno sa Amerikom, apsolutno dominantna svetska sila. Nije svejedno imate li iza sebe Kinu kao stalnu članicu Saveta bezbednosti - naglašava Milivojević za Kurir.

Kako kaže, između dve zemlje nema otvorenih pitanja i vlada najviši mogući stepen poverenja.

- Kina ne klasifikuje zemlje na zemlje prvog i drugog reda, velike ili male. Ona svoje odnose sa Srbijom ničim ne uslovljava i to je izuzetno značajno. To je osnova i za ekonomske odnose. Kina je danas apsolutno lider na globalnom planu kad je reč o kapacitetima i kad je reč o projektima budućeg razvoja čovečanstva u celini. Lider je u novim tehnologijama, u primeni veštačke inteligencije, u inovacijama i u svim onim stvarima koje će obeležiti novu eru ispred nas. I Srbija ima privilegiju da bude korisnik tih potencijala, sa mogućnošću da to bude ugrađeno u našu privredu. Srbija time dobija na konkurentnosti i dobija mogućnosti da bude lider u regionu u inovacijama i novim tehnologijama. To je kapitalna prednost - napominje on.

