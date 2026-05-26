Tursko tužilaštvo podiglo je novu optužnicu u slučaju ubistva vođe škaljarskog klana Jovana Vukotića, a među optuženima se sada nalazi i navodni vođa kavačkog klana Radoje Zvicer. Prema navodima medija iz Turske, za Zvicera je zatražena doživotna kazna zatvora zbog sumnje da je organizovao i naručio likvidaciju Vukotića u Istanbulu 2022. godine.

Kako prenose turski mediji, istraga je obuhvatila više osoba povezanih sa kriminalnim grupama iz Crne Gore i Turske, a istražitelji tvrde da je Vukotić mesecima praćen pomoću GPS uređaja postavljenih na njegovom vozilu.

Prema navodima optužnice, u organizaciji ubistva navodno su učestvovali pripadnici kavačkog klana uz podršku turskih kriminalnih grupa, dok je logistiku operacije, prema tvrdnjama tužilaštva, vodio Radoje Živković.

Jovan Vukotić ubijen je 8. septembra 2022. godine u Istanbulu, kada su napadači na motociklima otvorili vatru na automobil u kojem se nalazio sa porodicom. Taj zločin označen je kao jedan od ključnih obračuna između škaljarskog i kavačkog klana.

Turski sud je ranije već izrekao više doživotnih kazni optuženima za učešće u ovom slučaju, dok se istraga protiv drugih osumnjičenih i dalje nastavlja.

