Dve devojčice teško su povređene u saobraćajnoj nesreći koja se večeras dogodila na Voždovcu.

Prema prvim informacijama, njih je udario automobil marke "ford", čiji je vozač navodno naišao na gnev građana koji su se zatekli na mestu događaja i koji su ga umalo linčovali.

Kako se saznaje, obe su zadobile teške povrede.

Udes se dogodio na Bulevaru Peke Dapčevića, na okretnici autobusa.

Hitna pomoć je brzo stigla na lice mesta i devojčice prevezla u Dečju bolnicu u Tiršovoj.

Pojedini mediji javljaju da su u pitanju žena i devojčica, odnosno majka i ćerka, kao i da je žena prevezena u Urgentni centar, dok je devojčica prebačena u Tiršovu.

