Sve je počelo sasvim običnim zahtevom za popravku krova, ali se ubrzo pretvorilo u pravi šok.

Sve se okrenulo naglavačke

Džejson Kraford zamolio je vlasnika kuće da zakrpi rupu na krovu kroz koju su ulazile ptice.

U međuvremenu, Džejson i njegova supruga otišli su u posetu bolesnoj baki, ne sluteći šta će ih sačekati.

Kako tvrde, pre odlaska postavili su kućnu kameru kako bi pratili situaciju u domu i zaštitili se od eventualnih problema.

Međutim, kada su na telefon dobili obaveštenje sa nadzorne aplikacije, ostali su potpuno zatečeni.

"Gledali smo sve uživo"

Par tvrdi da je stanodavac tokom njihovog odsustva boravio u kući mnogo duže nego što je bilo potrebno za popravke.

Prema njihovim rečima, kamera je navodno snimila:

kako se šeta nag po kući

kako ima intimne odnose

kako koristi njihove prostorije kao da su njegove

Džejson je rekao da su supruga i on sve pratili uživo preko telefona.

„Mislim da je čak pravio i sendvič u našoj kuhinji“, izjavio je.

"Imam te na kameri"

Nakon što je pogledao snimke, Džejson tvrdi da je odmah pozvao stanodavca i suočio ga sa onim što je video.

„Rekao sam mu: ‘Imam te na kameri. Moja žena ide u policiju’“, ispričao je.

Prema njegovim tvrdnjama, odgovor stanodavca bio je samo:

„Pa šta?“

Nakon toga je navodno prekinuo poziv.

Par slučaj prijavio policiji

Porodica iz Mičigena tvrdi da je slučaj prijavljen policiji i da sada pokušavaju da pronađu drugu osobu koja će završiti popravke na krovu.

Bizarna priča izazvala je lavinu reakcija na društvenim mrežama, gde mnogi komentarišu da ovakav slučaj „zvuči kao scena iz filma“.

Internet u šoku zbog cele priče

Dok jedni ne mogu da veruju šta se navodno događalo u kući tokom odsustva podstanara, drugi ističu koliko kućne kamere danas mogu pomoći ljudima da otkriju stvari koje inače nikada ne bi saznali.

Priča iz Mičigena i dalje izaziva veliku pažnju javnosti i brojne komentare na internetu.