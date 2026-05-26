U Višem sudu u Podgorici danas nije održano planirano iznošenje završnih reči u postupku protiv navodne kriminalne grupe odbeglog Radoja Zvicera, nakon što je specijalni tužilac Zoran Vučinić izmenio optužnicu.

Prema navodima iz sudnice, tužilac je pred većem sudije Veljka Radovanovića čitao izmene optužnog akta, u kojem su optuženi označeni kao članovi kriminalne organizacije, dok je suspendovanom policajcu Petru Lazoviću dodat navod da je krivična dela navodno počinio zloupotrebljavajući službeni položaj.

Nakon izmene optužnice, sud je prekinuo pretres, a iznošenje završnih reči zakazano je za 3. jun, kada bi tužilac trebalo da predloži i kazne za optužene.

U ovom predmetu, osim Zvicera, optuženi su i Ljubo Milović, Petar Lazović, Slobodan Kašćelan, Radoje Živković i više drugih osoba koje se terete za stvaranje kriminalne organizacije, šverc droge, pranje novca i druga teška krivična dela.

Optužnicom je obuhvaćeno i ubistvo Milana Ljepoje, za koje tužilaštvo tvrdi da je izvršeno po nalogu Zvicera, dok se pojedini optuženi dovode u vezu i sa pokušajem ubistva pokojnog vođe škaljarskog klana Jovana Vukotića.

