Na magistralnom putu Novi Pazar - Tutin, u mestu prema Pazarištu koje administrativno pripada gradu Novom Pazaru, danas oko 11.30 časova došlo je do teže saobraćajne nezgode u kojoj su učestvovali "golf 5", "golf 7" i "pežo". Prema informacijama sa lica mesta, u udesu su povređeni žena i njeno maloletno dete koji su se nalazili u "golfu 5".

Prema nezvaničnim informacijama, reč je o lakšim telesnim povredama, a povređenima je ukazana medicinska pomoć. Fotografije sa mesta događaja pokazuju velika oštećenja na vozilima, dok je zbog sudara saobraćaj na ovoj frekventnoj deonici puta bio otežan. Formirane su duge kolone vozila u oba pravca, pa se vozačima savetovao maksimalan oprez i strpljenje.

Na teren su izašli pripadnici policije koji su obavili uviđaj i regulisali saobraćaj, dok će tačan uzrok nezgode biti poznat nakon završetka istrage. Ova deonica puta Novi Pazar - Tutin poznata je po gustoj frekvenciji saobraćaja, posebno tokom vikenda i letnjih mjeseci, zbog čega građani sve češće apeluju na oprezniju vožnju i poštovanje saobraćajnih propisa.

