Pripadnici Uprave saobraćajne policije zaustavili su na teritoriji Surčina četrdesettrogodišnjeg vozača koji se kretao brzinom od čak 196 km/h na delu autoputa gde je ograničenje 130 km/h.

Kontrolom je utvrđeno da je upravljao vozilom bez vozačke dozvole, koja mu je oduzeta još 2021. godine zbog prikupljenih kaznenih poena.

Vozač je odmah isključen iz saobraćaja, a protiv njega je podneta prekršajna prijava.

"Ovo nije samo kršenje propisa – ovo je direktno ugrožavanje života.

Podsećamo da se sledeće nedelje širom Evrope sprovodi međunarodna akcija pojačane kontrole brzine.

Građani imaju priliku da do nedelje, 12. aprila, na mejl adresu usp@mup.gov.rs predlože lokacije na kojima će saobraćajna policija kontrolisati brzinu tokom akcije „Speed Marathon“, koja će biti realizovana u sredu, 15. aprila.

Upravi saobraćajne policije do sada je dostavljeno gotovo 400 predloga lokacija", poručuju iz MUP-a.