Deset beogradskih opština večeras je ostalo bez struje zbog izvođenja radova na održavanju elektrodistibutivne mreže.
U pitanju su opštine Stari grad, Vračar, Palilula, Voždovac, Novi Beograd, Zemun, Barajevo, Surčin, Obrenovac i Mladenovac.
Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd svakodnevno izvodi radove radi održavanja elektrodistributivne mreže, unapređenja elektroenergetskog sistema, priključenja novih trafostanica i novih korisnika.
Obaveštenje o planiranim isključenjima može se naći na sajtu Elektrodistribucije Srbija tri dana ranije.
Iz EDS-a navode da u slučaju ranijeg završetka planiranih radova, zadržavaju pravo da uključe napajanje korisnika pre planiranog vremena, ali i da odlože radove u slučaju loših vremenskih uslova.
Distributivno područje Elektrodistribucija Beograd obuhvata teritorije sledećih ogranaka: ED Beograd - Centar, ED Banovo brdo, ED Zemun, ED Krnjača, ED Mladenovac i ED Obrenovac.
