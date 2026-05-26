Deset beogradskih opština večeras je ostalo bez struje zbog izvođenja radova na održavanju elektrodistibutivne mreže. 

U pitanju su opštine Stari grad, Vračar, Palilula, Voždovac, Novi Beograd, Zemun, Barajevo, Surčin, Obrenovac i Mladenovac. 

Nestanak struje na Banovom Brdu

Elektrodistribucija Srbije d.o.o. Beograd svakodnevno izvodi radove radi održavanja elektrodistributivne mreže, unapređenja elektroenergetskog sistema, priključenja novih trafostanica i novih korisnika. 

Obaveštenje o planiranim isključenjima može se naći na sajtu Elektrodistribucije Srbija tri dana ranije. 

Iz EDS-a navode da u slučaju ranijeg završetka planiranih radova,  zadržavaju pravo da uključe napajanje korisnika pre planiranog vremena, ali i da odlože radove u slučaju loših vremenskih uslova. 

Distributivno područje Elektrodistribucija Beograd obuhvata teritorije sledećih ogranaka: ED Beograd - Centar, ED Banovo brdo, ED Zemun, ED Krnjača, ED Mladenovac i ED Obrenovac. 