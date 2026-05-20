Brzom, efikasnom i koordinisanom akcijom policijskih službenika Policijske stanice Surčin, danas je neposredno nakon izvršenja krivičnog dela lociran i priveden N. S. (33) iz Leskovca, osumnjičen za krađu u jednom lokalnom marketu.

Ova munjevita akcija na terenu jasan je pokazatelj pojačanog rada policije i novog kursa bezbednosti koji je uspostavio novopostavljeni načelnik, insistirajući na nultoj toleranciji prema svim oblicima kriminaliteta i momentalnom reagovanju na prijave građana.

Drama je počela u popodnevnim časovima, tačnije u 14.05, kada je radnica marketa "Mere" u Železničkoj ulici broj 103 alarmirala policiju. Ona je prijavila da su dva nepoznata muška lica izvršila krađu razne robe, nakon čega su se užurbanim korakom udaljila iz objekta u nepoznatom pravcu.

Zahvaljujući njenoj prisebnosti, policiji je odmah prosleđen precizan opis jednog od izvršilaca - muške osobe starosti oko 30 godina, koja je na sebi imala crnu majicu, kratke pantalone i teget ranac na leđima.

Patrole PS Surčin odmah su blokirale ključne tačke i započele intenzivnu pretragu terena. Pokazavši izuzetan profesionalizam i oštro oko, policajci su u samom centru Surčina uočili sumnjivo lice koje je već ušlo u autobus GSP-a na liniji 603.

Policijski službenici su odmah reagovali, zaustavili vozilo i izvršili proveru. Utvrđeno je da se radi o N. S. (1993) iz Leskovca, licu koje u policijskim evidencijama već ima registrovanu istoriju krivičnih dela, narušavanja javnog reda i mira i prekršaja sa elementima nasilja.

Pregledom njegovog teget ranca, policajci su pronašli kompletan plen - veliku količinu otuđene prehrambene i tehničke robe, nakon čega je osumnjičeni odmah lišen slobode i doveden u službene prostorije stanice.

O ovom uspešno rešenom slučaju odmah je obavešten dežurni tužilac Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, Marija Stoiljković. Ona je naložila da se osumnjičeni sasluša za krivično delo Krađa iz člana 203 Krivičnog zakonika, a da se krivična prijava prosledi nadležnom tužilaštvu u redovnom postupku.

Zahvaljujući novoj strategiji rada na terenu i budnosti policijskih službenika, poslata je jasna poruka svim počiniocima krivičnih dela - na ulicama Surčina vlada red, a reakcija zakona je trenutna.

BONUS VIDEO