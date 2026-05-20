Pevačica Jelena Karleuša stigla je na snimanje muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde" i u razgovoru sa novinarima dotakla se aktuelnih estradnih i životnih tema.



Na grudima je nosila ogrlicu u obliku deteline s četiri lista, koja simboliše sreću, te je priznala šta je za nju sreća.



- Moja sreća su moji prijatelji, moja deca i moji fanovi. Oni su jedini koji me nikada nisu izneverili i razočarali. U poslednje vreme me stalno ljudi uveravaju u to da su ljudi kvarna roba i da me ništa više ne može iznenaditi, čak ni razočarati - rekla je ona

Veliku prašinu na mrežama podigao je snimak na kom na promociji albuma Nućijazajedno đuskaju Svetlana Ceca Ražnatović i Milica Pavlović. JK je ovaj spoj prokomentarisala bez dlake na jeziku.

- Videla sam, mnogi su mi poslali taj snimak. Šta da kažem sem... Za mene i prijatelji i neprijatelji kažu da sam dobar čovek. Sve ono što mislim, pozitivno ili negativno, kažem javno, otvoreno, nikada iza leđa, uvek u lice. Najgori su oni ljudi koji ti se lažno smeju u lice i glume ti prijatelja, a onda ti zabiju nož u leđa. Ili još gore, zabijaju ti nož u leđa, a onda igraju pored tebe sa velikim kezom kao što se desilo sinoć - rekla je Karleuša pa dodala:





- Pored ovakvih prijatelja, dođe mi da neprijatelje posavetujem da paze s kim se druže... Kada si dobar sa nekim, pa ga vidiš kako se kezi sa tvojim neprijateljem, tvoj neprijatelj mora da zna da će se i njemu to desiti. To je savet za Cecu. Mislim da je ona svesna toga, možemo mi da se volimo ili ne, ali ona glupa nije - dodala je JK.

Priznala je da je mnogo puta u životu bila razočarana.

- Mislim da ste svedoci da je u mom životu i karijeri bilo mnogo loših ljudi, kada je reč o prijateljima, kolegama, partnerima. Baš nisam imala sreće sa ljudima. Fanovi su u dobru i zlu uz mene, stvarno mi daju snagu da u ovom paklu od šoubiznisa, koji je gnezdo zmija i loših ljudi, budu uz mene i da me ne razočaraju. Daju mi motivaciju da radim nove pesme i posle 31 godinu - rekla je ona za Pink.rs i nastavila:



- U mom životu i poslu su me razočarali svi, mediji, kolege, mnogi muškarci sa kojima sam bila... Ja sam navikla na to. Od ljudi očekujem samo loše, iznenadim se nešto dobro kad se desi. Očekujem uvek samo nož u leđa. Kada se nešto lepo desi, iznenadim se, jer očekujem samo najgore, dešava mi se najgore, vi ste svedoci. Kada bih krenula da pričam koliko se nepravde meni desilo, medijske, ljubavne, privatne, poslovne... Previše za jednu ženu, za nekog ko se bavi ovim poslom. Mislim da je to nefer, to mi je karma, ali idemo dalje. Ni zarada ni slava nemaju tu cenu da ja živim takav život sa toliko noževa u leđima i razočaranja.



Karleuša je prokomentarisala i to što su Nućija mnogi, zbog smelog stajlinga, uporedili baš sa njom.

- Nije Jelena Karleuša samo idiotski autfit. Karleuša je ozbiljna muzika, karijera, koncerti, trajanje i ozbiljna moda, a ne budalaština. Kada neko stavi kokošku na glavu, to ne znači da je Jelena Karleuša - objasnila je ona.

