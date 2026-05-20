Policijski službenici iz Banjaluke uhapšeni su zbog sumnje da su se bavili zelenaštvom i da su pozajmljivali novac uz nesrazmerno visoku kamatu.

Radi se o M.S. i D.S. protiv kojih će biti pokrenut disciplinski postupak, te će biti suspendovani.

Njih su uhapsili pripadnici Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u saradnji sa policijskim službenicima Policijske uprave Banjaluka.

Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, tokom istrage koja je vođena pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka i po naredbama Okružnog suda Banjaluka, utvrđeno je da su osumnjičeni pozajmljivali novac drugom licu uz nesrazmerno visoku kamatu.

Nakon kriminalističke obrade, uhapšeni će uz izveštaj o počinjenom krivičnom delu biti predati nadležnom tužilaštvu.

Iz MUP-a RS navode i da su osumnjičeni policijski službenici, zbog čega će protiv njih biti pokrenut disciplinski postupak, te će biti suspendovani.

„Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske ostaje posvećeno borbi protiv svih vidova kriminala, a posebno suprotstavljanju i sankcionisanju nezakonitih aktivnosti pojedinaca koji zloupotrebljavaju policijska ovlašćenja“, saopšteno je iz MUP-a Republike Srpske.

