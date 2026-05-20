Roditelji u Srbiji od aprila 2026. godine mogu da računaju na značajno veće iznose dečijeg dodatka, dok je istovremeno povećan i imovinski cenzus, pa pravo na ovu pomoć sada ostvaruje mnogo više porodica nego ranije. Pojedine kategorije domaćinstava dobijaju i do 50 odsto više novca, što za mnoge predstavlja veliko olakšanje usred rastućih troškova života.

Nova uredba stupila je na snagu 1. aprila 2026. godine, a ključna promena odnosi se na povećanje praga prihoda za ostvarivanje prava na dečiji dodatak. Time je, kako navode nadležni, ispravljen dugogodišnji problem zbog kog su porodice gubile pravo na pomoć čim bi minimalna zarada u zemlji neznatno porasla.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ranije je izjavio da je cilj ove mere da se pomoć vrati roditeljima koji su je izgubili upravo zbog rasta minimalca, dok je ministarka za brigu o porodici i demografiju Jelena Žarić Kovačević naglasila da država želi da podrška bude dostupnija najugroženijim porodicama. Kako prenosi Blic, za sprovođenje ove uredbe obezbeđeno je dodatnih 950 miliona dinara iz budžeta Srbije.

Ko sada ima pravo na dečiji dodatak

Najveća promena odnosi se na povećanje imovinskog cenzusa. Umesto dosadašnjih 13.247 dinara po članu domaćinstva, nova granica sada iznosi 18.000 dinara.

To praktično znači da četvoročlana porodica sa ukupnim mesečnim prihodima do 72.000 dinara sada može da ostvari pravo na pomoć države.

Pored osnovnog cenzusa, postoje i dodatno uvećani pragovi za određene kategorije porodica:

Uvećanje od 20 odsto: prag iznosi 21.600 dinara

Uvećanje od 30 odsto: prag iznosi 23.400 dinara

Ova promena posebno je važna za roditelje koji rade za minimalnu zaradu, jer su upravo oni prethodnih godina često ostajali bez pomoći zbog simboličnog povećanja plata.

Pravo na dodatak ostvaruje se na osnovu prosečnih prihoda porodice u tri meseca koja prethode podnošenju zahteva.

Koliko novca porodice sada dobijaju

Prema aktuelnim podacima za 2026. godinu, osnovni iznos dečijeg dodatka sada iznosi 4.415,83 dinara po detetu.

Međutim, određene kategorije porodica dobijaju znatno više:

Jednoroditeljske porodice i staratelji: oko 5.740 dinara mesečno

Deca sa smetnjama u razvoju i invaliditetom: oko 6.623 dinara mesečno

Maksimalni mogući iznos po detetu: oko 7.948 dinara mesečno

Upravo ova povećanja, koja u pojedinim slučajevima dosežu i 50 odsto, za mnoge roditelje predstavljaju ključnu pomoć za pokrivanje osnovnih troškova poput školskog pribora, užine, odeće ili prevoza za decu.

Stručnjaci upozoravaju da su troškovi života poslednjih godina značajno porasli, zbog čega ovakve mere imaju veliki značaj za porodice sa nižim primanjima.

Šta ova promena znači za roditelje

Povećanje cenzusa znači da će veliki broj porodica koje do sada nisu ispunjavale uslove sada ponovo moći da dobija pomoć države.

To je posebno važno za domaćinstva u kojima oba roditelja rade za minimalac ili nešto više od njega, jer su upravo oni najčešće bili „između sistema“ — imali su premalo prihoda za normalan život, ali previše da bi ostvarili socijalnu pomoć.

Očekuje se da će interesovanje za podnošenje novih zahteva značajno porasti u narednim mesecima, dok nadležni poručuju da će država nastaviti sa merama podrške porodicama i povećanjem izdvajanja za decu.