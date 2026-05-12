Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici, intenzivnim operativnim radom, rasvetlili su tešku krađu i uhapsili J. B. (53) iz Subotice, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio ovo krivično delo.

On se sumnjiči da je pre četiri dana provalio u magacin jedne firme na periferiji Subotice, odakle je otuđio razni alat u vrednosti od preko 200.000 dinara.

J. B. je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici.

