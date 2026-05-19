Slučaj koji je izazvao veliku pažnju javnosti prijavljen je u Severnoj Mitrovici, gde se policijska službenica takozvane kosovske policije N. P. navodno našla u kompromitujućoj situaciji sa svojim kolegom L. T. tokom radnog vremena.

Prema izvorima unutar takozvane kosovske policije, incident se navodno dogodio u službenom vozilu, gde su N. P. i L. T. zatečeni u intimnom odnosu tokom radnog vremena, što je izazvalo brojne reakcije zbog ponašanja policijskih službenika tokom obavljanja službene dužnosti.

Nakon što je slučaj dospeo u javnost, navodi se da su protiv službenice preduzete disciplinske mere, dok je njen identitet u međuvremenu potvrđen iz izvora bliskih takozvanoj kosovskoj policiji.

Alo/Sandžak Danas

