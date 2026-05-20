Pevač Sloba Vasić je hospitalizovan u psihijatrijskoj bolnici "Dr Laza Lazarević" nakon incidenta koji se za vikend dogodio na letu za Cirih, kada je u alkoholisanom stanju izbačen sa leta.

Dok javnost bruji o ovom slučaju, komšije iz beogradskog naselja u kom pevač živi tvrde da ih ovakav razvoj situacije nije iznenadio i da je problem sa alkoholom kod njega prisutan već duže vreme.

Najveći teret cele situacije, kako navode, podnosi njegova supruga Jelena, poznata kao Lela, koja je zbog ogromnog stresa završila na infuziji.

Prema rečima komšija, pevaču je alkohol bio strogo zabranjen zbog terapije koju koristi, ali upozorenja nije ozbiljno shvatao.

- Bilo je samo pitanje dana kad će se ovo desiti sa Slobom. Hvala Bogu što nekog nije povredio. On je već duže vreme bio zreo za lečenje i žalosno je što je ovo moralo da se desi da bi se reagovalo. Glavni okidač za sve ovo je piće. Njemu je alkohol strogo zabranjen zbog jakih lekova koje koristi, ali ne vredi mu pričati.... Kad ne pije, on je normalan. Meni je samo žao te njegove jadne žene. Lela je dobra i vredna, trudi se, ali sve ovo nju mnogo potresa - tvrdi komšija i dodaje da su svađe između supružnika bile česte, kao i da su pojedini stanari razmišljali da pozovu policiju.

- Komšije su htele da zovu i policiju. Na kraju sve to ide preko Leline grbače.

"Razvešće se od njega, najavila je kraj braka"

Iako se retko oglašava javno, Jelena je nedavno napravila presedan, te u pola noći objavila citat koji je izazvao brojne reakcije.

Kako je Jelena ostala sama sa ćerkom i svim obavezama, njene reči su napravile pravi bum na društvenim mrežama.

- Dom je tamo gde je tvoja mama - napisala je Slobina supruga, a mnogi su ove reči shvatili kao najavu razvoda.

"Razvešće se od njega", "Najavila je kraj braka, to je to", "Šta li znači ovo?", "Da li se meni čini ili ona naglašava da ostaje sama sa detetom?", samo su neki od komentara koji ne prestaju da se nižu na društvenim mrežama.

Izbacili ga iz aviona

Podsetimo, Sloba Vasić je zadržan u psihijatrijskoj ustanovi "Laza Lazarević" zbog terapije koju koristi, a koja ne bi smela da se kombinuje sa alkoholom, te će biti pod nadzorom lekara.

Dan ranije, neposredno pred poletanje za Cirih gde je pevač imao zakazan nastup, Vasić je u alkoholisanom stanju napravio haos u avionu. Zbog njegovog ponašanja morao je da reaguje kapetan leta, nakon čega ga je obezbeđenje izvelo iz zgrade beogradskog aerodroma.

Alo/Kurir

