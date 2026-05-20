U jednom prigradskom naselju u Novom Pazaru danas se umalo dogodila tragedija kada je dečak na električnom trotinetu, usled nesmotrene vožnje, iznenada izleteo pred automobil, što je zabeležila i kamera iz vozila.

Na dramatičnom snimku vidi se kako dečak velikom brzinom silazi niz ulicu električnim trotinetom, ne obraćajući dovoljno pažnje na saobraćaj i vozilo koje mu dolazi u susret. U poslednjem trenutku vozač automobila uspeo je da zakoči i izbegne direktan sudar, dok je dečak prošao svega nekoliko centimetara od prednjeg dela vozila.

Snimak, koji je izazvao brojne reakcije na društvenim mrežama, još jednom upozorava na opasnosti koje električni trotineti predstavljaju kada ih koriste maloletnici bez dovoljnog iskustva i nadzora odraslih.

Posebno zabrinjava činjenica da se incident dogodio u naseljenom delu grada, u blizini pešaka i druge dece koja su se nalazila pored puta. Samo prisebnost vozača automobila sprečila je moguću tragediju sa nesagledivim posledicama.

Građani sve češće upozoravaju da je neophodno pojačati kontrolu i edukaciju dece o pravilima u saobraćaju, jer električni trotineti postaju sve prisutniji na ulicama Novog Pazara, ali i drugih gradova regiona.

Alo/Sandžak Danas

