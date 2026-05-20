Belgijski vozač je čekao više od osam godina da dokaže da je kazna za prekoračenje brzine zasnovana na tehničkoj greški.

Kazna od 6.500 evra

Prema primljenom izveštaju, navodno je vozio Opel Astru brzinom od 696 km/h u stambenoj zoni blizu francuske granice. Početna kazna je iznosila 6.597 evra.

Međutim, vozač je vozio skoro 70 km/h na putu gde je ograničenje brzine bilo 50 km/h. Incident se dogodio u valonskom gradu Kijevrejnu, gde su vlasti tvrdile da je vozilo zabeleženo kao da je znatno prekoračilo ograničenje od 50 km/h, izveštava holandski automobilski novinski časopis Racing.nl.

Izveštaj je odmah pokrenuo pitanja, s obzirom na to da obična Opel Astra ne može da dostigne takve brzine. Čak i sportski automobili, poput Bugatija ili Kenigsega, teško dostižu preko 500 km/h.

Radar je pogrešno zabeležio brzinu - dodao je jednu nulu

Nakon godina osporavanja kazne vozača, belgijske vlasti su priznale da je radar pogrešno zabeležio brzinu. Greška je nastala zbog „dodatnog broja“ koji se pojavio u sistemu merenja.Stručnjaci kažu da se takve situacije mogu dogoditi zbog tehničkih kvarova radara ili softverskih grešaka.

U stvarnosti, vozač je vozio brzinom od približno 70 km/h na putu gde je ograničenje bilo 50 km/h. Prvobitna kazna je poništena.

Kazna od 6.597 evra je povučena, ali će vozač, koji ju je od početka osporavao, dobiti preračunatu kaznu zbog prekoračenja dozvoljene brzine za 20 km/h. Iznos nove kazne nije objavljen, ali će biti znatno niži, piše stirileprotv.ro.