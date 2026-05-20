Sarajevski biznismen Zijad Blekić osuđen je prvostepenom presudom Kantonalnog suda u Sarajevu na 13 godina zatvora zbog milionske prevare sa deonicama, pranja novca i organizovanog kriminala.

U junu 2021. godine, Kantonalni sud u Sarajevu potvrdio je optužnicu Tužilaštva Kantona Sarajevo protiv 19 osoba u predmetu „Profit“. Pored Blekića, optužnica je podignuta protiv Edina Dizdara, Armina Mulahusića, Davera Halilbegovića, Hasana Ćelama, Muharema Bajrića, Ramiza Bibića, Nasera Dace, Jasmina Jusufranića, Smiljke Jusufranić, Branislava Petrovića, Mirsada Imamovića, Edina Muftića, Alena Murguza, Elme Mulahusić, Edine Halilbegović, Azre Blekić Aydogan, Hamdije Zvrko i Huseina Zvrke. Svi optuženi su proglašeni krivim.

Edin Dizdar je osuđen na osam godina zatvora, Daver Halilbegović na šest godina zatvora, Armin Mulahusić na 13 godina zatvora, Jasmin Jusufranić na 10 godina zatvora, Mirsad Imamović na tri godine zatvora, Muharem Bajrić na sedam godina zatvora, Ramiz Bibić na pet godina zatvora, Naser Daca na tri godine zatvora, Hasan Ćelam na pet godina zatvora, Edina Halilbegović na tri godine zatvora i Elma Mulahusić na tri godine zatvora. Reč je o najjkompleksnijem predmetu privrednog kriminala na kojem je radilo Tužilaštvo KS.

Teretilo ih je za krivična dela organizovani kriminal, zloupotrebu položaja, pranje novca, prevaru u privrednom poslovanju i dr. Optuženi su da su od 2006. do 2014. godine organizovali grupu koja je na nezakonit način stekla imovinsku korist od oko 30 miliona maraka i to fiktivnom kupovinom deonica, manipulacijom na tržištu kapitala, te izvlačenjem novca kroz fiktivne pravne poslove.

Zijad Blekić bio je jedan od prvih ljudi u Bosni i Hercegovini koji su trgovali deonicama. Istraga u predmetu “Profit” započeta je još 2010. godine. Među glavnim osumnjičenim su bili biznismen Blekić, bivši predsednik Komisije za vrednosne papire FBiH Hasan Ćelam te Blekićev saradnik Edin Dizdar.