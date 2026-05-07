U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu saslušan je Mihajlo T. (19) zbog postojanja osnova sumnje da je 4. maja 2026. godine na teritoriji GO Savski venac, zajedno sa za sada NN licima pokušao da liši života oštećenog M. P.



Osumnjičeni je na saslušanju izneo svoju odbranu.



Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da Mihajlu T. odredi pritvor da ne bi uticao na svedoke i da ne bi ponovio krivično delo u kratkom vremenskom periodu.



Naredbom o sprovođenju istrage Mihajlu T. i drugim NN licima na teret se stavlja krivično delo ubistvo u pokušaju u saizvršilaštvu.



Postoje osnovi sumnje da je Mihajlo T. zajedno sa drugim NN licima pokušao da liši života oštećenog M.P. 4. maja oko 23.20 sati u Sitničkoj ulici, na taj način što je oštećeni prolazio vozilom, u kojem se nalazilo još pet lica od kojih su dva maloletna, te kada je oštećeni izašao iz vozila, nakon kraće verbalne rasprave sa osumnjičenima, Mihajlo T. i NN lice su noževima zadali oštećenom više uboda i posekotina po glavi, vratu, leđima i telu.



Dok je oštećeni čučao na zemlji, prišlo mu je drugo NN lice i šutiralo ga je nekoliko puta po glavi i telu, dok je treće NN lice stajalo sa strane, usled čega je oštećeni zadobio telesne povrede, ali je uspeo da pobegne u pravcu Manasijeve ulice.



Nakon toga je NN lice, koje je imalo nož u ruci, prišlo automobilu i razbilo zadnje vetrobransko staklo te su osumnjičeni pokušali da ubace zapaljenu baklju u automobil, a potom su se udaljili sa lica mesta.