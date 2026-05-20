U javnosti u Velikoj Britaniji pojavio se slučaj koji je izazvao oštre reakcije, nakon što je mladić (18) optužen da je uništavao mesto na kojem su položeni cvetovi i počast dvojici tinejdžera stradalih u saobraćajnoj nesreći u Hempširu. Žrtve, Mejson Rejnhard (17) i Damien Din (16), poginuli su u julu 2025. godine u Korhamptonu, a na mestu tragedije ostavljeni su cvetni venci i poruke sećanja.

Prema navodima iz postupka, osamnaestogodišnji Rajan Edvards je u video-snimku koji je kasnije postao predmet istrage izneo lične razloge zbog kojih je oštetio ostavljene počasti, tvrdeći da je jedan od stradalih ranije bio u emotivnom odnosu sa njegovom devojkom. U snimku je, između ostalog, izgovorio uvredljive reči upućene preminulom, što je dodatno pojačalo negativne reakcije javnosti.

Nakon objavljivanja materijala, slučaj je dospeo pred sud u Basingstoku, gde je Edwards priznao krivično delo oštećenja imovine. Sud mu je izrekao kaznu od 300 sati društveno korisnog rada. Odluka je izazvala podeljene reakcije, jer deo javnosti smatra da je kazna blaga s obzirom na prirodu postupka i činjenicu da su u pitanju mesta sećanja na nastradale maloletnike.

Slučaj je otvorio i širu raspravu o poštovanju memorijala i granicama odgovornosti kada je u pitanju vandalizam na mestima tragedije, posebno kada su u pitanju mlade žrtve i njihove porodice koje ostavljaju poruke i cveće u znak sećanja.

