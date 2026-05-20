Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu podnelo je tamošnjem sudu optužni predlog protiv I.P. (50) iz Ćuprije zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedavanje izdržavanja.



- Okrivljenom se stavlja na teret da u periodu od 20. januara 2023. do 6. maja ove godine, u Pančevu, svesno i uporno nije postupao po obavezi koja je utvrđena izvršnom sudskom odlukom, kojom je obavezan da na ime izdržavanja svog maloletnog deteta, koje ima 10 godina, plaća mesečni iznos od 5.000 dinara - kažu iz tužilaštva.



Zbog toga je tužilaštvo predložilo da sud okrivljenom izrekne kaznu zatvora u trajanju od osam meseci koju će izdržavati u prostorijama u kojima stanuje uz primenu elektronskog nadzora.



- Osnovno javno tužilaštvo u Pančevu posebno ističe da nedavanje izdržavanja ne predstavlja isključivo nepoštovanje sudske odluke, već i svesno zanemarivanje roditeljskih dužnosti i direktno ugrožavanje egzistencije i interesa maloletnog deteta, zbog čega će tužilaštvo u ovakvim predmetima dosledno i odlučno sprovoditi krivično gonjenje - kažu iz ove institucije.

(Novosti)