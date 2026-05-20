U centru Vukovara u januaru 2024., oko 22.25 časova, došlo je do nasilnog sukoba u kojem je povređeno više maloletnih dečaka, dok su pojedini zadobili i teže telesne povrede. Prema tadašnjim informacijama, grupa od oko desetak mladića našla se na ulici kada je došlo do incidenta, a nekoliko njih je uspelo da pobegne, dok je šestoro napadnuto i pretučeno, od kojih troje brutalno. Povređeni su nakon ukazane prve pomoći prevezeni u Klinički bolnički centar Osijek.

Policijska uprava vukovarsko-sremska potvrdila je da je dojavu o incidentu primila 6. januara 2024. godine, nakon čega su policijski službenici i hitna pomoć odmah upućeni na lice mesta u Ulici Josipa Juriја Štrosmajera. U toku je kriminalističko istraživanje sa ciljem da se utvrde sve okolnosti i tačan tok događaja.

U prvim reakcijama u javnosti pojavile su se različite informacije o mogućem uzroku sukoba, uključujući i pretpostavke o navijačkim i međunacionalnim tenzijama, što su pojedini mediji preneli. Međutim, kasnije informacije i izjave roditelja pretučene dece ukazale su da motivi incidenta nisu povezani sa tim pretpostavkama.

Prema rečima članova porodica, u pitanju su bili uglavnom dečaci koji se međusobno poznaju od ranije i koji su se te večeri družili i šetali gradom. Kako navode, napala ih je starija grupa mladića koja im je prišla na ulici. Navodno je do sukoba došlo nakon što je neko iz grupe primetio drugačiji naglasak, nakon čega su pogrešno pretpostavili određene stvari o identitetu mladića.

Ovaj događaj je izazvao veliku pažnju javnosti u Vukovaru i otvorio brojna pitanja o bezbednosti maloletnika u večernjim satima u centru grada, dok policija nastavlja rad na rasvetljavanju svih detalja incidenta.

