Tokom izvođenja prve faze radova na asfaltiranju i uređenju Vojvođanske ulice u Surčinu, na delu od Ulice Aerodrom Beograd do Hajduk Veljkove ulice, od 20. maja do 2. juna doći će do promena u funkcionisanju javnog prevoza.

Tokom izvođenja radova u ovoj fazi, na predmetnoj deonici doći će do zauzeća krajnje leve saobraćajne trake (gledano u smeru ka gradu) i trotoara, pri čemu će se vozila javnog prevoza u zoni radova kretati slobodnom širinom kolovoza, uz naizmenično propuštanje regulisano privremenim semaforima i saobraćajnim znakovima.

Prilikom izvođenja radova u ovoj fazi, privremeno se izmeštaju autobuska stajališta:

– „Vikend naselje” (smer ka Surčinu) – stajalište se izmešta na poziciju koja se nalazi oko 22 metra posle zone raskrsnice sa Ulicom Mome Kapora, odnosno oko 70 metara ispred (unazad) redovne pozicije;

– „Vikend naselje” (smer ka gradu) – stajalište se izmešta na poziciju koja se nalazi oko 30 metara posle zone raskrsnice sa Ulicom Mome Kapora, odnosno oko 70 metara posle (unapred) redovne pozicije.

(Beograd.rs)