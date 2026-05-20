Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas na aerodromu „Nikola Tesla“, gde je svečano dočekan Pojas Presvete Bogorodice sa Svete Gore, da dolazak jedne od najvećih svetinja pravoslavnog sveta za Srbiju predstavlja ogromnu čast, ali i veliku nadu u teškim vremenima.

Pojas Presvete Bogorodice stigao je u Beograd uoči Spasovdana, gradske slave prestonice, a dočekan je uz posebne crkvene i državne počasti i služenje molebana. Uz predsednika Vučića svetinju je dočekao i patrijarh srpski Porfirije, dok je Časni pojas u Srbiju stigao u pratnji igumana manastira Vatoped, arhimandrita Jefrema, ministra Nenada Popovića i bratstva manastira Vatoped.

„Verujem, kako je to otac Jefrem rekao, da će Sveti pojas doneti i čudesa kojima se nadamo i kako bismo bili manje izloženi napadima različitih stranih sila i kako bismo mogli u mirnu luku da uvedemo srpski brod“, rekao je Vučić.

Predsednik je istakao da je Spasovdan praznik nade, pobede života nad smrću i uzdizanja čoveka ka Bogu, navodeći da će ovogodišnja litija biti posebno značajna jer će je predvoditi upravo Pojas Presvete Bogorodice.

Vučić: Ovo je ogromna čast za Srbiju

Vučić je podsetio da je Pojas Presvete Bogorodice veoma retko napuštao Svetu Goru i da je Srbija među retkim državama koje su imale priliku da ga dočekaju na ovako svečan način.

„Danas sam doznao od visokoprepodobnog igumana Jefrema da je od stranih zemalja pojas Presvete Bogorodice bio u Rusiji 2011. godine, kada ga je uz patrijarha Ruske crkve dočekao i predsednik Vladimir Vladimirović Putin. Na isti način dočekan je i na Kipru, naravno u Grčkoj na više mesta i nigde više. Za Srbiju ovo predstavlja ogromnu čast, za Srbiju ovo predstavlja ogromnu nadu“, rekao je predsednik Srbije.

On je govorio i o značaju Presvete Bogorodice u pravoslavlju, ističući njeno smirenje, žrtvu i duhovnu veličinu.

„Ako je iko na zemlji ostvario zakon Hristov, ostvarila ga je Bogorodica. Ako je iko pokazao najsavršenije smirenje pred Bogom, pokazala ga je ona“, poručio je Vučić.

Na kraju obraćanja zahvalio je manastiru Vatoped, monasima Hilandara i patrijarhu Porfiriju što su, kako je rekao, omogućili veliku radost srpskom narodu.

„Hvala vam što ste omogućili ovoliku radost i ovoliku sreću srpskom pravoslavnom narodu. Živela Srbija“, rekao je Vučić.

Hiljade vernika očekuju Spasovdansku litiju

Pojas Presvete Bogorodice nosiće se beogradskim ulicama tokom sutrašnje Spasovdanske litije, a očekuje se veliki broj vernika iz Srbije i regiona.

Ispred Vaznesenjskog hrama svetinju će svečano dočekati patrijarh Porfirije, vladika Dositej, arhijereji Srpske pravoslavne crkve i veliki broj građana, uz intoniranje himne Srbije i pojanje pesama u slavu Presvete Bogorodice.

Stručnjaci za crkvenu istoriju ističu da dolazak ove relikvije predstavlja jedan od najvažnijih duhovnih događaja u Srbiji poslednjih godina, imajući u vidu da se Pojas Presvete Bogorodice vekovima čuva u manastiru Vatoped na Svetoj Gori i veoma retko iznosi van manastirskih zidina.

Očekuje se da će tokom narednih dana hiljade ljudi dolaziti da se pokloni svetinji, koju vernici smatraju simbolom zaštite, utehe i nade.