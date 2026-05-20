Ukrajinska služba bezbednosti (SBU) iznela je veoma ozbiljne optužbe protiv Rusije, tvrdeći da su ruske snage koristile rakete sa bojevim glavama koje sadrže osiromašeni uranijum tokom napada na Černigovsku oblast prošlog meseca.

Prema saopštenju SBU, povišeni nivoi radijacije otkriveni su nakon pronalaska neeksplodirane rakete vazduh-vazduh R-60, koja je navodno bila montirana na modifikovanom dronu „Geran-2“. Kako prenosi Kijev Independent, ruske snage koristile su ovakve dronove za napade na ukrajinske helikoptere i avione angažovane u protivvazdušnoj odbrani.

Ukrajinska bezbednosna služba tvrdi da su izvor radijacije projektili sa osiromašenim uranijumom, odnosno izotopi uranijuma-235 i uranijuma-238.

SBU navodi da je zajedno sa jedinicama Državne službe za vanredne situacije i Oružanih snaga Ukrajine obezbedila bojevu glavu rakete i prevezla je u skladište radioaktivnog otpada.

Šta je osiromašeni uranijum i zašto izaziva strah

Osiromašeni uranijum predstavlja nusproizvod procesa obogaćivanja uranijuma i poznat je po izuzetno velikoj gustini. Stručnjaci navode da je oko dva i po puta gušći od čelika, zbog čega se koristi u municiji namenjenoj probijanju teškog oklopa.

Upravo zbog tih karakteristika ovakvo oružje izaziva ogromnu zabrinutost širom sveta, jer se godinama vodi debata o njegovim mogućim posledicama po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Zapadne zemlje su ranije slale Ukrajini municiju sa osiromašenim uranijumom, što je Rusija tada oštro kritikovala i nazivala opasnom eskalacijom sukoba.

Sada Ukrajina iznosi tvrdnje da Moskva koristi sličnu vrstu naoružanja, što dodatno podiže tenzije usred rata koji traje već više od dve godine.

Raste zabrinutost zbog mogućeg širenja sukoba

Ova optužba dolazi u trenutku kada se rat u Ukrajini dodatno zaoštrava, a obe strane sve češće govore o novim vrstama oružja i mogućim širim posledicama sukoba.

Kijev Independent navodi da je ukrajinska strana posebno zabrinuta zbog mogućih posledica po civile i životnu sredinu ukoliko bi se upotreba ovakvog naoružanja nastavila.

Ruska strana za sada nije zvanično odgovorila na ove optužbe.

Stručnjaci upozoravaju da bi potvrda ovakvih tvrdnji mogla dodatno da pojača međunarodne tenzije i otvori novo pitanje o vrstama naoružanja koje se koriste u ratu u Ukrajini.

U međuvremenu, rat nastavlja da ulazi u sve opasniju fazu, dok i Moskva i Kijev međusobno optužuju jedni druge za eskalaciju i korišćenje kontroverznog oružja.