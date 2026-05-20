Policijski službenici Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo uhapsili su još jednog muškarca zbog sumnje da je učestvovao u incidentu u Ferhadiji, kada su crvenom farbom oštećeni izlozi dve radnje, a na objektima ispisan simbol „4S“.

Kako je potvrđeno iz MUP-a KS, reč je o E. P. (40) s područja Ilidže, koji je uhapšen danas, nakon što je juče zbog istog slučaja priveden i S. Č. (39). Obe osobe trenutno se nalaze pod policijskim nadzorom i nad njima se sprovodi kriminalistička obrada.

Osumnjičeni se terete za krivično delo izazivanja narodnosne, rasne i verske mržnje, razdora i netrpeljivosti, za koje je Krivičnim zakonom Federacije BiH predviđena kazna zatvora od tri meseca do tri godine.

Incident je izazvao brojne reakcije u javnosti, a policija nastavlja istragu kako bi utvrdila sve okolnosti i eventualnu povezanost drugih osoba s ovim slučajem. O svemu je obavešten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo.



BONUS VIDEO





