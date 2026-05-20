Međutim, internet je ponovo poludeo za jednostavnim trikom koji uključuje samo aluminijumsku foliju i malo kartona.

Iako mnogima deluje smešno, stručnjaci tvrde da trik u određenim situacijama zaista može pomoći.

Kako funkcioniše trik sa alu-folijom?

Suština je u tome da aluminijumska folija može da posluži kao reflektor koji usmerava Wi-Fi signal tamo gde vam je najpotrebniji.

Umesto da signal odlazi na sve strane po stanu, reflektuje se:

  • prema kancelariji
  • dnevnoj sobi
  • spavaćoj sobi
  • delu kuće gde je internet najsporiji

Potrebne su vam samo četiri stvari

Za ovaj trik potrebno je:

  • komad kartona
  • aluminijumska folija
  • makaze i traka
  • Wi-Fi ruter

Folija se postavlja iza rutera u obliku parabole, slično kao mala satelitska antena.

Važno je da:

  • ne prekriva ceo ruter
  • ne stoji iznad njega
  • već samo iza uređaja kako bi odbijala signal unapred

Zašto trik najbolje radi u starijim stanovima?

Najviše koristi mogu imati ljudi koji:

  • žive u stanovima sa debelim zidovima
  • koriste starije rutere
  • imaju više članova porodice na internetu istovremeno

Stručnjaci objašnjavaju da zidovi i nameštaj često rasipaju signal, dok folija može pomoći da se deo tog gubitka smanji.

Naučnici testirali trik

Prema istraživanju Dartmouth Collegea, jednostavni reflektori napravljeni od aluminijuma mogu povećati snagu Wi-Fi signala i do 55 odsto u određenim uslovima.

Ipak, efekat neće biti isti kod svih korisnika.

Ako već imate:

  • Wi-Fi 6 ruter
  • Mesh sistem
  • veoma jak internet paket

razlika će verovatno biti mnogo manja.

Internet preplavljen reakcijama

Na društvenim mrežama korisnici masovno objavljuju snimke i fotografije svojih improvizovanih „Wi-Fi antena“, tvrdeći da:

  • video pozivi više ne pucaju
  • filmovi se brže učitavaju
  • internet radi stabilnije

Iako trik nije čarobno rešenje za sve probleme sa internetom, mnogi tvrde da ih je upravo obična kuhinjska folija spasila sporog Wi-Fi-ja.