Međutim, internet je ponovo poludeo za jednostavnim trikom koji uključuje samo aluminijumsku foliju i malo kartona.

Iako mnogima deluje smešno, stručnjaci tvrde da trik u određenim situacijama zaista može pomoći.

Kako funkcioniše trik sa alu-folijom?

Suština je u tome da aluminijumska folija može da posluži kao reflektor koji usmerava Wi-Fi signal tamo gde vam je najpotrebniji.

Umesto da signal odlazi na sve strane po stanu, reflektuje se:

prema kancelariji

dnevnoj sobi

spavaćoj sobi

delu kuće gde je internet najsporiji

Potrebne su vam samo četiri stvari

Za ovaj trik potrebno je:

komad kartona

aluminijumska folija

makaze i traka

Wi-Fi ruter

Folija se postavlja iza rutera u obliku parabole, slično kao mala satelitska antena.

Važno je da:

ne prekriva ceo ruter

ne stoji iznad njega

već samo iza uređaja kako bi odbijala signal unapred

Zašto trik najbolje radi u starijim stanovima?

Najviše koristi mogu imati ljudi koji:

žive u stanovima sa debelim zidovima

koriste starije rutere

imaju više članova porodice na internetu istovremeno

Stručnjaci objašnjavaju da zidovi i nameštaj često rasipaju signal, dok folija može pomoći da se deo tog gubitka smanji.

Naučnici testirali trik

Prema istraživanju Dartmouth Collegea, jednostavni reflektori napravljeni od aluminijuma mogu povećati snagu Wi-Fi signala i do 55 odsto u određenim uslovima.

Ipak, efekat neće biti isti kod svih korisnika.

Ako već imate:

Wi-Fi 6 ruter

Mesh sistem

veoma jak internet paket

razlika će verovatno biti mnogo manja.

Internet preplavljen reakcijama

Na društvenim mrežama korisnici masovno objavljuju snimke i fotografije svojih improvizovanih „Wi-Fi antena“, tvrdeći da:

video pozivi više ne pucaju

filmovi se brže učitavaju

internet radi stabilnije

Iako trik nije čarobno rešenje za sve probleme sa internetom, mnogi tvrde da ih je upravo obična kuhinjska folija spasila sporog Wi-Fi-ja.