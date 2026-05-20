Međutim, internet je ponovo poludeo za jednostavnim trikom koji uključuje samo aluminijumsku foliju i malo kartona.
Iako mnogima deluje smešno, stručnjaci tvrde da trik u određenim situacijama zaista može pomoći.
Kako funkcioniše trik sa alu-folijom?
Suština je u tome da aluminijumska folija može da posluži kao reflektor koji usmerava Wi-Fi signal tamo gde vam je najpotrebniji.
Umesto da signal odlazi na sve strane po stanu, reflektuje se:
- prema kancelariji
- dnevnoj sobi
- spavaćoj sobi
- delu kuće gde je internet najsporiji
Potrebne su vam samo četiri stvari
Za ovaj trik potrebno je:
- komad kartona
- aluminijumska folija
- makaze i traka
- Wi-Fi ruter
Folija se postavlja iza rutera u obliku parabole, slično kao mala satelitska antena.
Važno je da:
- ne prekriva ceo ruter
- ne stoji iznad njega
- već samo iza uređaja kako bi odbijala signal unapred
Zašto trik najbolje radi u starijim stanovima?
Najviše koristi mogu imati ljudi koji:
- žive u stanovima sa debelim zidovima
- koriste starije rutere
- imaju više članova porodice na internetu istovremeno
Stručnjaci objašnjavaju da zidovi i nameštaj često rasipaju signal, dok folija može pomoći da se deo tog gubitka smanji.
Naučnici testirali trik
Prema istraživanju Dartmouth Collegea, jednostavni reflektori napravljeni od aluminijuma mogu povećati snagu Wi-Fi signala i do 55 odsto u određenim uslovima.
Ipak, efekat neće biti isti kod svih korisnika.
Ako već imate:
- Wi-Fi 6 ruter
- Mesh sistem
- veoma jak internet paket
razlika će verovatno biti mnogo manja.
Internet preplavljen reakcijama
Na društvenim mrežama korisnici masovno objavljuju snimke i fotografije svojih improvizovanih „Wi-Fi antena“, tvrdeći da:
- video pozivi više ne pucaju
- filmovi se brže učitavaju
- internet radi stabilnije
Iako trik nije čarobno rešenje za sve probleme sa internetom, mnogi tvrde da ih je upravo obična kuhinjska folija spasila sporog Wi-Fi-ja.
