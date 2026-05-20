Banjalučki policajci Milan Stojanović i David Savanović, koji su uhapšeni zbog zelenaštva, od žrtve su u kratkom periodu tražili dvostruko veću sumu od pozajmljene, potvrđeno je za „Nezavisne novine“.

Kako je rekao izvor, ne navodeći iznos, uhapšeni policajci, koji su bili zaposleni u PS Lauš, konstantno su povećavali iznos kamate, zbog čega je žrtva potražila pomoć, a nakon toga je sprovedena istraga i prikupljeni su dokazi, posle kojih je usledilo hapšenje.

Uhapsili su ih pripadnici Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske u saradnji sa policijskim službenicima Policijske uprave Banjaluka.

Protiv njih će, zbog sumnje da su se bavili zelenaštvom i da su pozajmljivali novac uz nesrazmerno visoku kamatu, biti pokrenut disciplinski postupak, te će biti suspendovani.

Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, navodeći inicijale osumnjičenih, tokom istrage koja je vođena pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka i po naredbama Okružnog suda u Banjaluci, utvrđeno je da su osumnjičeni pozajmljivali novac drugom licu uz nesrazmerno visoku kamatu.

„Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske ostaje posvećeno borbi protiv svih vidova kriminala, a posebno suprotstavljanju i sankcionisanju nezakonitih aktivnosti pojedinaca koji zloupotrebljavaju policijska ovlašćenja“, saopšteno je iz MUP-a Republike Srpske.

Mediji su naveli da je žrtva zelenaša bila Banjalučanka koju su navodno svakodnevno zvali, slali poruke i tražili da vrati novac, a nakon davanja novca kamata bi rasla i tražili su još.

Kako ATV navodi, u saradnji sa istražiocima žrtva je navodno deo duga predala Stojanoviću u obeleženim novčanicama, nakon čega je on odmah uhapšen, a nedugo zatim i Savanović. Po nalogu suda izvršeni su pretresi njihove imovine.

Nakon kriminalističke obrade, uhapšeni će, uz izveštaj o počinjenom krivičnom delu, biti predati nadležnom tužilaštvu.

