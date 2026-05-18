Dragan Vasiljević, direktor policije, izjavio je danas da su se u potragu za telom Aleksandra Nešovića ubijenog 12. maja na Senjaku, uključili i pripadnici Vojske Srbije i Srpske žandarmerije na teritoriji Jarkovačkog jezera kod Inđije.

- Srpska policija u koordinaciji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu intenzivno radi na rasvetljavanju ovog događaja, teškog krivičnog dela, i svi resursi ministarstva i direkcije policije su usmereni na pronalaženju, eventualno pronalaženju tela nestalog lica - naveo je Vasiljević za TV Prva i dodao:

- Mi smo u prethodnim danima vršili intenzivnu pretragu terena, angažovani su resursi direkcije policije, ministarstva unutrašnjih poslova. Od jutros smo na ovu aktivnost uključili i pripadnike Vojske Srbije, tako da je veliki broj pripadnika Srpske žandarmerije, specijalne antiterorističke jedinice Vojske Srbije, uprave kriminalističke policije, angažovan na pretrazi terena, pretrazi akvatorija, pretrazi jezera u okolini Beograda i u cilju pronalaska eventualno lica koje se traži.

Kako je rekao, u prethodnim danima pronađeno "dosta novih materijalnih tragova, dokaza".

- Između ostalog, pronađeno je i putničko motorno vozilo marke "hyundai", za koje osnovano sumnjamo da je korišćeno od strane lica koja su lišena slobode i koja se nalaze u pritvoru prilikom izvršenja ovog krivičnog dela. U vozilu je pronađen veliki broj materijalnih tragova: hirurške rukavice, veći broj boca sone kiseline. U vozilu pronađena je i jedna hauba koja ne pripada tom vozilu, na kojoj se nalazi tečnost crvene boje za koju pretpostavljamo da se radi o krvi, i tako dalje, i tako dalje. Više se vrše potrebne biološke, toksikološke i sve druge analize - kazao je Vasiljević.

Dodao je da nastavljaju pretragu terena i nadamo se da ćemo u periodu ispred nas imati pozitivne rezultate i naći i razrešiti ovaj slučaj.