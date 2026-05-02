Ukrajinski državljanin star 51 godinu takođe je optužen za prevaru i ispitivan je u Regionalnoj policijskoj stanici Split.

Muškarac (58), državljanin Severne Makedonije, osumnjičen je za višestruke prevare, zbog kojih je ispitivan u Regionalnoj policijskoj stanici Zagreb. Sumnja se da je od 20. juna do 19. jula 2025. godine, na području Zagreba, sa više za sada nepoznatih osoba telefonirao žrtvama, lažno se predstavljajući kao lekar. Zatim bi šokiranim ljudima govorio da je član porodice teško povređen u nesreći i da im je hitno potreban novac za lečenje ili operaciju. Zatim bi žrtvama govorio gde da dođu sa novcem, a nakon nekog vremena žrtve bi shvatile da su prevarene i o svemu bi obavestile policiju. Uglavnom se sumnja da je 58-godišnjak oštetio šest žrtava za ukupno 41.400 evra.

Nakon ispitivanja u tužilaštvu, protiv njega je pokrenuta istraga i izveden je pred istražnog sudiju Županijskog suda u Zagrebu, koji mu je odredio jednomesečni pritvor zbog opasnosti od bekstva i rizika od recidiva.

Ukrajinska državljanka (51) takođe je optužena za prevaru i ispitivana je u Regionalnoj policijskoj stanici Split. Ona se tereti da je u januaru 2026. godine više puta telefonirala starijim osobama na području Splita i Virovitice, sa još uvek nepoznatim osobama. Takođe se lažno predstavljala kao lekarka i ubeđivala starije osobe da su im deca teško povređena. I naravno, hitno im je potrebno da prikupe novac i zlato za njihovo lečenje. Optužena (51) je prevarom pribavila najmanje 77.000 evra, a tužilaštvo je u optužnici predložilo da joj se produži pritvor, koji je određen zbog opasnosti od bekstva i rizika od recidiva.

