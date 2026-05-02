Devojčica stara 15 godina povređena je u petak uveče na Kalemegdanu, gde je oko 21.15 pala sa zida.

Ekipa Hitne pomoći brzo je reagovala, i dete je prevezeno u Institut za majku i dete.

Kako se saznaje, devojčica je blizu zidinu tvrđave, i navodno se okliznula pa pala.

Incident se desio na zidu između spomenika Pobednik i Opservatorijuma kod prolaza ka Donjem gradu, a ekipa Hitne pomoći nakon pružene prve pomoći na licu mesta je devojčicu, koja se žalila na povrede nogu prevezla u bolnicu.