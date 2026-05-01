Ni danas nije moglo da prođe bez izuzetno riskantne vožnje u kontrasmeru na putevima Srbije. Za četiri dana ovo je deseti zabeleženi slučaj, a jedan je i sa tragičnim ishodom kada je stradalo četvoro ljudi

Snimak na kome se vide vozila koje se kreće u suprotnom smeru zabeležen je na Moravskom koridoru, kod Kruševca a deli se preko društvenih mreža .

Podsetimo, juče je u Karađorđevoj ulici u Beogradu objavljen snimak vozača koji ulazi u ulicu u kontrasmeru.

Takođe, dan ranije u suprotnom smeru na putu našao se šleper. U pitanju je deonica auto-puta nedaleko od Dobanovaca, za sada nema informacija kako je kamion dospeo u suprotan smer.

U jednom danu čak je zabeleženo pet vožnji u kontrasmeru, i to u nekoliko sati, snimci su preplavili društvene mreže.

Nažalost, pre četiri dana vozač koji je vozio u suprotnom smeru izazvao je udes u kojem su poginule četiri osobe.