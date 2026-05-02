Podgorička policija u saradnji sa službenicima Sektora za borbu protiv kriminala, uhapsila je M. M. iz Novog Pazara, sa prebivalištem u Podgorici, osumnjičenog za nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici i trgovinu ljudima, na štetu supruge i svoje dvoje maloletne dece.

- Sumnja se da je M. M. uz upućivanje pretnji i zloupotrebu odnosa zavisnosti, u cilju prosjačenja, vrbovao suprugu i decu staru 11 i 12 godina, primoravajući ih da izostanu iz škole i da vrše prosjačenje svakog petka u određenom periodu ispred jednog verskog objekta u Podgorici - kazali su iz policije.

Takođe, M. M. se sumnjiči i za krivično delo nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici koje je izvršio na štetu supruge na način što joj je upućivao reči preteće sadržine po njen život i telo, što je kod nje izazvalo osećaj ugroženosti.

Sa događajem su upoznati tužioci u Višem i Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici po čijem nalogu je uhapšen M. M. i on će uz krivičnu prijavu biti priveden ovom tužiocu na dalju nadležnost u zakonskom roku, dok će krivična prijava protiv istog zbog krivičnog dela nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici biti podneta u redovnom postupku.

Alo/CDM

