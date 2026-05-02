Francuska i Nemačka poslale su vatrogasne jedinice u Holandiju kako bi pomogle u gašenju šumskih požara koji su izbili u više oblasti, uključujući i zemljište koje se koristi za vojne vežbe i NATO artiljerijski poligon na jugu zemlje.

Požari su izbili u sredu i četvrtak, a veliki deo vatre zahvatio je upravo područja namenjena vojnoj obuci. Holandske vlasti, koje su se našle pod pritiskom zbog razmera vanredne situacije, zatražile su pomoć preko Mehanizma civilne zaštite Evropske unije.

Pariz poslao pomoć

Francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez objavio je na mreži Iks da je Pariz u Holandiju poslao 41 pripadnika civilne zaštite i 10 vozila.

Pomoć je stigla i iz Nemačke. Vatrogasna služba iz Bona uputila je ukupno 67 vatrogasaca, 21 vozilo i tri prikolice kako bi pomogla holandskim službama u borbi protiv požara, prenosi Euronews.

Požari su se proširili u trenutku kada se Holandija suočava sa sušom, što dodatno otežava gašenje i povećava rizik od novog širenja vatre.

Ispituje se veza sa vojnim vežbama

Portparol holandske vojske, major Majk Hofman, potvrdio je da su vojni poligoni bili u upotrebi u vreme kada su požari izbili.

On je naveo da je istraga u toku i da se ispituje da li postoji veza između vojnih aktivnosti i izbijanja požara.

Načelnik holandskih oružanih snaga izjavio je u četvrtak da se na terenima koji se koriste za vežbe preduzimaju dodatne mere opreza zbog suše koja je pogodila zemlju.

Ipak, dodao je da vojne vežbe koje su u toku neće biti obustavljene.