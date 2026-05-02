Diplomirana politikološkinja i karijerna diplomata, pre predsedničkog mandata obavljala je niz visokih funkcija, uključujući ministarku spoljnih poslova, ambasadorku u SAD, kao i pomoćnicu generalnog sekretara NATO. Danas, uz članstvo u Međunarodnom olimpijskom odboru, gradi i sopstveni poslovni put, prateći trend koji je već godinama prisutan u Sjedinjenim Američkim Državama i na Zapadu, gde se brojni bivši političari nakon javne službe okreću savetovanju, predavanjima i privatnom biznisu.

Sličan iskorak svojevremeno je napravio i aktuelni predsednik Hrvatske Zoran Milanović, koji se nakon premijerskog mandata okušao u poslovnom savetovanju pre povratka u politiku.

Cifre ne lažu

Prema najnovijim finansijskim izveštajima, Grabar-Kitarović je tokom 2025. godine ostvarila najbolje poslovne rezultate od ulaska u preduzetništvo. Njena kompanija zabeležila je prihod od 347.000 evra, uz rekordnu dobit od čak 260,7 hiljada evra.

U preduzetničke vode krenula je krajem 2022. godine, kada je u Zagrebu osnovala firmu KGK Advising & Professional Services d.o.o., u kojoj je jedina osnivačica i direktorka. Već u prvoj, skraćenoj godini poslovanja, za svega dva meseca, ostvarila je prihod od 28,4 hiljade evra i dobit od 24,7 hiljada evra.

Firma ima sedište na adresi njenog zagrebačkog stana u Bauerovoj ulici, čija je vlasnica. Registrovana je za širok spektar delatnosti, sa naglaskom na poslovno i upravljačko savetovanje, istraživanje tržišta i javnog mnjenja, promociju, kao i edukacije iz oblasti javnog nastupa i komunikacije.

Osnovni kapital društva iznosi 2.654 evra, a sav ostvareni prihod dolazi od prodaje usluga.

Dobri prihodi

Podaci Finansijske agencije pokazuju da je već 2024. godine poslovanje bilo veoma snažno, sa prihodima od 346,1 hiljadu evra i dobiti od 251,3 hiljade evra, što znači da je trend rasta nastavljen i dodatno potvrđen i tokom 2025. godine.

Nakon završetka predsedničkog mandata, Grabar-Kitarović je 2020. postala članica Međunarodnog olimpijskog odbora, gde deluje na volonterskoj osnovi.

U međuvremenu je i njen suprug Jakov Kitarović 2023. godine pokrenuo sopstveni biznis za poslovno savetovanje pod nazivom Crosspoint.

Obe firme registrovane su na istoj adresi, odnosno na njihovoj kućnoj adresi u Zagrebu. Zanimljivo je i da kompanija bivše predsednice nema zvaničnu internet stranicu, već se o njenim aktivnostima povremeno može saznati putem društvenih mreža.

Tako se nedavno oglasila iz Dubrovnika, gde je održan samit Inicijative tri mora, čiji je idejni pokretač upravo ona, i tom prilikom je detaljno govorila o značaju te inicijative.