Onaj mali trougao sa strelicama i brojem u sredini često se pogrešno tumači kao znak da je posuda bezbedna za mikrotalasnu pećnicu – ali to zapravo nije tačno.

Taj simbol, poznat kao oznaka za reciklažu plastike, služi isključivo da pokaže od koje vrste plastike je posuda napravljena i da li može da se reciklira. Brojevi od 1 do 7 označavaju različite materijale. Na primer, broj 3 predstavlja PVC koji može sadržati ftalate, dok broj 6 označava polistiren, često korišćen u ambalaži za hranu za poneti. Broj 7 obuhvata različite vrste plastike, često povezane sa bisfenolom A (BPA). Ipak, nijedan od ovih brojeva ne znači da je plastika bezbedna za zagrevanje u mikrotalasnoj.

Ako želite da znate da li je neka posuda pogodna za mikrotalasnu, treba da tražite potpuno drugačiji znak – simbol sa talasastim linijama. On označava da je posuda testirana za upotrebu u mikrotalasnoj pećnici. Međutim, ni taj simbol ne garantuje potpunu sigurnost kada je reč o hemijskom sastavu i mogućem oslobađanju štetnih supstanci u hranu.

Kada se plastika zagreva, posebno na visokim temperaturama, može doći do razgradnje materijala i procesa u kojem se iz plastike oslobađaju određena jedinjenja. Ove supstance mogu preći u hranu, naročito ako je posuda stara, izgrebana ili ako se u njoj zagreva masna hrana. Među najčešće pominjanim hemikalijama su BPA i ftalati, koji mogu uticati na hormonski sistem, a pritom nemaju miris, ukus ni boju.

Posebno se izdvajaju plastike označene brojevima 3, 6 i 7, koje se smatraju rizičnijim kada su izložene toploti. Upravo ove vrste plastike često se nalaze u jeftinijim posudama i ambalaži za gotovu hranu.

Dodatnu zabrinutost izazivaju i istraživanja koja pokazuju koliko čestica plastike može da se oslobodi tokom zagrevanja. Prema podacima Univerziteta Nebraska-Lincoln, samo nekoliko minuta u mikrotalasnoj može dovesti do oslobađanja milijardi mikroskopskih i nanočestica iz plastike. Te čestice su toliko male da mogu dospeti u organizam i potencijalno uticati na zdravlje.

Najosetljiviji na ove uticaje su deca, posebno kada se koriste plastične flašice koje se često zagrevaju ili sterilišu. Promene temperature, bilo zagrevanje ili zamrzavanje, mogu dodatno povećati oslobađanje mikroplastike.

Zbog svega toga, stručnjaci sve češće preporučuju da se hrana za podgrevanje prebacuje u staklene ili keramičke posude. Najbolji izbor su borosilikatno staklo, keramika ili porculan bez dekoracija. Plastiku je sigurnije koristiti za čuvanje hladne hrane, dok oštećene i izgrebane posude treba zameniti.

Iako se plastika sa oznakom 5 (polipropilen) u nekim slučajevima smatra bezbednijom za mikrotalasnu, mišljenja stručnjaka i dalje nisu potpuno usaglašena. Zato mnogi savetuju jednostavno rešenje – kad god je moguće, birajte staklo umesto plastike za zagrevanje hrane.

Na kraju, važno je zapamtiti: trougao sa brojem ne znači „bezbedno za mikrotalasnu“. Ako želite da zaštitite svoje zdravlje, obratite pažnju na prave oznake i birajte sigurnije alternative.