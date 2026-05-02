Proslava 1. maja, praznika rada koji se tradicionalno obeležava u prirodi, okupljanjem uz roštilj, piće i muziku, pretvorila se u tragediju kada je 2013. godine grupa od dvadesetak prijatelja došla u selo Obrva kod Kraljeva, gde je trebalo da uživaju u prazničnim danima. Međutim, sve se preokrenulo kada je njihova prijateljica Aleksandra P. (18) poginula u stravičnoj ekploziji u obližnjoj kolibi.

Prazniku rada se u Srbiji već decenijama unazad najviše raduju mladi. Odlazak u prirodu, roštiljanje uz muziku i druženje glavne su aktivnosti tih dana. Tako je i društvo od dvadesetak prijatelja očekivalo da će provesti 1. maj 2013. godine.

Otlišli su 30. aprila u selo Obrva kod Kraljeva, gde su u dvorištu jedne kuće odlučili da postave šatore. Njihova drugarica Aleksandra je ušla u kolibu, a onda je veselo društvo prestravila snažna eksplozija.

Aleksandrino društvo je odmah čulo vrisak i poziv upomoć, ali nažalost ništa nisu mogli da urade. Objekat je već bio u plamenu. Pokušali su da džipom uđu u objekat, ali se krov kućice urušio. Medijski izveštaji iz te godine ukazuju i na to da su vatru najverovatnije pokušali da ugase vodom, što je dodatno razbuktalo požar.

Kasnije je utvrđeno da je deo društva koji je ostao u dvorištu pokušavao da upali vatru kako bi prekli prase. Beogradski mediji su pisali da je plinska boca bila otvorena i bio je uključen agregat na benzin. Plamen se ubrzo proširio i na kante sa benzionom i plamen je začas progutao ceo objekat. Pretpostavka je da se devojka odmah onesvestila zbog plina, zbog čega nije stigla da izađe iz objekta. Njeno telo je pronađeno u blizini vrata, sa unutrašnje strane objekta.

Ubrzo su na lice mesta stigle vatrogasne ekipe i Hitna pomoć, ali je za mladu Aleksandru nažalost bilo kasno.

Aleksandrin brat Aleksandar, koji je tada imao 16 godina, rekao je da su majka i on prvi stigli na zgarište.

"Majka je u nekoliko navrata pokušavala da pozove moju sestru telefonom. Kako se nije javljala, zvali smo taksi i otišli tamo. Bilo je užasno. Vikendica je izgorela do temelja, a telo moje seke bilo je pored vrata sa unutrašnje strane", rekao je.

Aleksandra P. je tri dana kasnije sahranjena na lokalnom groblju u selu Zaklopača, a na večni počinak su je ispratili rodbina, brojni prijatelji i komšije.

"Aleksandru su voleli svi koji su je poznavali. Njeno telo nestaje u prah, ali njen duh pratiće ljubav svih nas i nikada je nećemo zaboraviti", rekao je lokalni sveštenik, a preneli tad mediji.