Pevačica Viki Miljković, zajedno sa suprugom Draganom Taškovićem, proslavila je sinu Andreju punoletstvo početkom oktobra meseca prošle godine, kada je velikom slavlju prisustvovao i "usvojeni sin" pevačice, kako ga ona naziva.

Mladi pevač i pobednik Zvezda Granda, Nermin Hadžić, već godinama živi sa poznatom pevačicom i njenim suprugom Draganom Taškovićem Tašketom, a Viki je prvi put upravo na zabavi sina Andreja progovorila o Nerminu, istakavši da je upravo Hadžić njihov član porodice, te da je njegovo mesto u kući podjednako važno kao i mesto sina Andreja i Tašketove ćerke Jelene.

"Imaš nas uz sebe"

Pevačica je, kako se može reći u šali, "usvojila" pevača, a upravo on, Nermin, sinoć se obratio emotivnim rečima Andreju.

- Samo da kažem nekoliko reči. Imaš nas uz sebe, kad god ti zatrebamo. Sve nas, znaš koje. Volimo te svi i roditelje kakve imaš treba da budeš najsrećniji na svetu. Da si mi živ i zdrav vrate - rekao je Nermin Andreju i poljubio ga.

Zatim se latio mikrofona i u duetu sa Viki zapevao veliki hit "Jorgovani".

