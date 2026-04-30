Pripadnici Policijske uprave u Nišu, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u ovom gradu, intenzivno rade na identifikaciji osoba koje su, kako se sumnja, pokušale da prevare više građana.

Oni su pozivali uglavnom starije građane na fiksni telefon, govoreći im da su im ćerke teško povređene u saobraćajnoj nezgodi i tražili da im daju novac ili zlato kako bi oni platili navodne troškove lečenja., saopšteno je oz Policijske uprave Niš.

Policijska uprava apeluje na građane da, ukoliko ih pozovu nepoznate osobe i traže im novac, odmah obaveste Policijsku upravu u Nišu ili najbližu policijsku ispostavu na broj telefona 192.