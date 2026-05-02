Policija je uhapsila M.M. iz Novog Pazara, sa prebivalištem u Podgorici, zbog sumnje da je počinio krivična dela trgovina ljudima i nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici, na štetu supruge i dvoje maloletne dece, saopštila je Uprava policije.



Kako je saopšteno, akciju su sproveli policijski službenici Regionalnog centra bezbednosti „Centar“, Odeljenja bezbednosti Podgorica, u saradnji sa Sektorom za borbu protiv kriminala.

„Sumnja se da je M.M., uz upućivanje pretnji i zloupotrebu odnosa zavisnosti, u cilju prosjačenja vrbovao suprugu i maloletnu decu staru 11 i 12 godina, primoravajući ih da izostaju iz škole i da svakog petka prose ispred jednog verskog objekta u Podgorici“, navodi se u saopštenju.

Osim toga, osumnjičeni se tereti i za nasilje u porodici.

„M.M. je supruzi upućivao pretnje po njen život i telo, čime je kod nje izazvao osećaj ugroženosti“, precizira se.

Sa događajem su upoznati tužioci u Višem i Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, a osumnjičeni je, po nalogu višeg državnog tužioca, uhapšen i biće priveden na dalju nadležnost u zakonskom roku.

„Protiv njega će, zbog krivičnog dela nasilje u porodici ili porodičnoj zajednici, biti podneta i krivična prijava u redovnom postupku“, zaključuje se u saopštenju.

