U beogradskom Drugom sudu te davne 2008. godine je, na četiri godine zatvora osuđen Dragan J. (34) iz sela nadomak Beograda zbog lažnog predstavljanja i nadrilekarstva. Utvrđeno je da je lažni doktor od marta 1997. do juna 1999. godine "lečio i izlečio" blizu 20 nerotkinja, od kojih je svaka rodila zdravu bebu

Tokom sudskog postupka, utvrđeno je da je Dragan J. skoro godinu i po dana, navodno "lečio" dvadesetak nerotkinja od kojih je svaka rodila zdravu bebu - preneli su tad mediji.

I, tajna se nikada ne bi otkrila da trojica muževa nisu posumnjali u Draganov metod lečenja i to što njihova deca liče baš na njega!

Dragana su trojica očeva "prozrela" i jedne noći, pijani, upali u njegovu kuću. Prvo su ga pretukli, a potom i prijavili policiji.

Tražili su da priznam čime sam lečio njihove žene. Uplašen, ali i besan, rekao sam im da nisu njihove žene jalove, nego oni. Kazao sam i da nikada ne bi imali decu da nije bilo mene i moje injekcije - priznao je Dragan.

On se nijednog trenutka nije pokajao. Iz dana u dan, pristizale su u "ordinaciju" žene iz Beograda, Niša, Kragujevca...

Dolazile su mi žene iz svih krajeva Srbije i tražile isto: da im omogućim da rode dete - branio s Dragan.

Bilo ih je lepih i mladih, ali i starijih i ružnih. Ali, svakoj sam udovoljio i pomogao da dobije dete. Nikoga nisam ubio , nego sam darivao život. Žene su same pristajale na moje "lečenje". Ne može se zatrudneti od čajeva i trava, nego samo od dobre injekcije. Svaka koja ju je primila dobila je porod - objasnio je tad Dragan.

Odbranu lažnog doktora na sudu su potvrdili gotovo svi svedoci - žene.

U braku sa mužem bila sam 10 godina i nismo imali dece - ispričala je jedna od novopečenih majki - Čula sam za Dragana, otišla kod njega i kada mi je rekao da se svučem sve mi je bilo jasno. Nisam se opirala, a i doktor je delovao fino. Rodila sam divnu devojčicu, koja je pljunuti doktor. Dragan je bio nežniji i bolji od mog Živote!