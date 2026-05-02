Infrastrukture železnice Srbije saopštile su da je tokom noći između četvrtka i petka došlo do krađe oko 40 metara bakarnih provodnika u železničkoj stanici Subotica i da je voz "Soko" zbog toga u petak kasnio sedam do 10 minuta, a ostali vozovi tri do pet minuta.

U saoprštenju se navodi da su provodnici ukradeni kod ulaska u železničku stanicu Subotica, iz pravca Naumovićeva, kao i da oni omogućavaju rad signalno-sigurnosnih uređaja na ovom delu brze pruge Beograd - Subotica.

Krađu su sprovela za sada nepoznata lica koja su kablove presekla i ukrala i na taj način na pruzi za brzinu od 200 kilometara na sat između Naumovićeva i Subotice oštećena je železnička infrastruktura i direktno ugrožena bezbednost železničkog saobraćaja.

"Zahvaljujući najsavremenijoj opremi za detekciju i lokaciju kvarova i sistemima za zaštitu saobraćaja ETCS - nivo 2, koja je ugrađena na brzoj pruzi Beograd - Subotica, svi bezbedonosni sistemi su odmah reagovali, pa se saobraćaj vozova na ovoj deonici i pored krađe kablova odvija bezbedno i nesmetano", navodi se u saopštenju.

Dodaju da su stručne ekipe Infrastrukture železnice Srbije na terenu započele aktivnosti na popravci kablova i otklanjanju kvara na signalnim uređajima, kako bi železnički saobraćaj na brzoj pruzi što pre ponovo bio normalizovan.

Infrastruktura železnice Srbije upozorava da se ovakvim krađama, posebno na brzoj pruzi gde vozovi saobraćaju 200 km/sat, direktno ugrožavaju bezbednost železničkog saobraćaja, ljudski životi i imovina.