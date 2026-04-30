Boris Vidović našao se u fokusu javnosti nakon što je njegovo ime počelo da se dovodi u vezu sa Darom Bubamarom, kada su se na društvenim mrežama pojavile spekulacije da je upravo on muškarac o kojem je pevačica govorila u privatnoj glasovnoj poruci koja je dospela u javnost.

Ipak, ove tvrdnje ostale su na nivou nagađanja. Vidović, koji živi u Sloveniji, poznat je i po učešću u popularnom britanskom rijalitiju "Love Island", ali je njegova navodna bivša veza sa Darom poslednjih dana privukla daleko veću pažnju.

Rođen je u Ljubljani i prepoznatljiv je u modnim krugovima jer se bavi modelingom, a učestvovao je i u više televizijskih formata u regionu, naročito u rijalitijima gde je bio miljenik ženske publike.

Širu međunarodnu pažnju stekao je učešćem u britanskoj verziji emisije "Love Island", gde je ušao kao takozvani "Casa Amor" učesnik, format poznat po uvođenju novih takmičara sa ciljem da poremete postojeće odnose među parovima.

Iako nije stigao do finala, njegovo pojavljivanje donelo mu je dodatnu popularnost i interesovanje publike.

Zanimljivo je govori pet jezika: slovenački kao maternji, zatim hrvatski, engleski, španski, pa čak i malo nemačkog.

Kako su tamošnji mediji prenosili, predstavio se kao neko ko do tada nije bio u ozbiljnoj vezi jer, kako je rekao, brzo gubi interesovanje.

Sam Vidović nije direktno potvrdio vezu, ali je objavama na društvenim mrežama, uključujući reference na pevačicine pesme, dodatno podgrejao interesovanje javnosti.

Sa druge strane, ona se nije jasno izjasnila o njegovom identitetu, što je ostavilo prostor za različita tumačenja.

U odsustvu zvanične potvrde, priča o njihovom odnosu ostaje deo medijskih spekulacija, dok pomenuti mladić nastavlja da gradi imidž kroz kombinaciju modelinga, rijaliti nastupa i prisustva na društvenim mrežama.

- Devojka koju tražim mora imati zanimljivu ličnost. Ono što me privlači je osmeh, ličnost. Prepustiću se toku, videćemo šta će se desiti! - rekao je tada.

