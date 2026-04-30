Odeljenje kriminalističke policije (OKP) u Novom Sadu izvelo je efikasnu operaciju kojom je zadat ozbiljan udarac lokalnom narko-tržištu. Ova akcija predstavlja direktan rezultat pojačanih aktivnosti koje su usledile dolaskom novog načelnika Uprave policije u Novom Sadu, pukovnika Vladana Stojanovića.

Pod novim rukovodstvom, policija je zauzela oštar kurs nulte tolerancije za kriminal, dok je ključnu ulogu u ovoj istrazi imala saradnja sa građanima, čije su informacije omogućile operativcima da reaguju brzo i precizno.

Rezultati pretresa

Inspektori OKP-a su, nakon intenzivnog operativnog rada na terenu, locirali i izvršili upad u stan u kojem je neprijavljeno boravio osumnjičeni B. F. (51) iz okoline grada. Tom prilikom je zaplenjeno:

Veće količine marihuane spremne za dalju distribuciju;

Značajne količine sintetičkih droga (ekstazi i amfetamin);

Određena količina hašiša i LSD-a;

Digitalna vaga za precizno merenje i novac stečen ilegalnom trgovinom.

Svakodnevne akcije u celom gradu

Akcija koju je izveo OKP šalje jasnu poruku da se narko-kriminal neće tolerisati. Nova strategija koju je donelo postavljanje novog načelnika Uprave policije u Novom Sadu temelji se na proaktivnom radu i svakodnevnim akcijama koje će se sprovoditi u svim delovima grada. Cilj je potpuno razbijanje mreža ulične prodaje narkotika i osiguravanje maksimalne bezbednosti svih Novosađana.

Osumnjičenom B. F. određeno je zadržavanje do 48 sati. On će, uz krivičnu prijavu za neovlašćenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga, biti sproveden Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu.