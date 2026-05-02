Užasna scena dogodila se juče u beogradskom naselju Mali Mokri Lug, gde je brutalno pretučen muškarac D.H. (57). Napadač (25) je brzo pronađen i uhapšen.

Kako saznajemo, incident se dogodio dok je prelazio ulicu sa malim detetom, kada je na njega nasrnuo mlađi muškarac koji je prethodno upravljao vozilom velikom brzinom.

Svedoci navode da je napadač izašao iz automobila i fizički nasrnuo na D. H., nanevši mu teške povrede pred očima deteta. Nakon nekoliko udaraca, nesrećni čovek je pao nasred ulice i ostao da leži bez svesti.

Hitna pomoć je ubrzo stigla na lice mesta i u kritičnom stanju prevezla povređenog u Urgentni centar, gde je odmah smešten u operacionu salu. Lekari se bore za njegov život, a prema prvim informacijama, zadobio je ozbiljno krvarenje na mozgu.

Ovaj brutalni napad potresao je lokalnu zajednicu, posebno zbog činjenice da se sve dogodilo pred detetom koje je bilo sa žrtvom u tom trenutku.

Policija je brzo pronašla napadača i uhapsila ga.