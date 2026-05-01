Srpska glumica Irena Mičijević je pre sedam godina iznenada preminula u 45. godini života.

Najpoznatija po ulozi u hit seriji "Žene sa Dedinja", Irena je krila svoju tešku bolest od javnosti, a njen nagli odlazak ostavio je dubok trag u srpskoj kulturi i zatekao kako javnost, tako i njene kolege.

Nakon završetka snimanja serije "Žene sa Dedinja" Irena je odlučila da se preseli u London i u potpunosti posveti porodici. Tamo je vodila idiličan život sa suprugom Sinišom Rodićem, arhitektom, i njihovom ćerkom Kirom. Kada je saznala da je bolesna, verovala je da će sve proći bez komplikacija. Irena je došla u Beograd kako bi posetila rodbinu i prijatelje, međutim, tada se njeno stanje naglo pogoršalo i usledio je tragičan ishod.

Ono što je njen prerani odlazak učinilo još šokantnijim jeste činjenica da je svoju bolest držala u strogoj tajnosti. Njena želja da se bori daleko od očiju javnosti dovela je do toga da su mnogi bili potpuno nespremni na vest o njenoj smrti u 45. godini.

"Neka ti na onom svetu bude bolje"

Iznenadna smrt glumice duboko je potresla njene kolege, koji su danima nakon tragedije objavljivali tužna sećanja i opraštali se od nje.

Glumac Lazar Ristovski, sa kojim je Irena delila kadar, tom prilikom se oglasio i izrazio svoju nevericu i bol zbog gubitka.

- Kako je to surovo da jedna tako dobra i mlada glumica ode. Uvek nasmejana i ljubazna. Igrali smo u filmu "Mali svet". Neka ti na onom svetu bude bolje, draga Irena.

BONUS VIDEO: