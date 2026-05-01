Komandant KFOR-a, general-major Ozkan Ulutaš, izjavio je nakon sastanaka u sedištu NATO-a u Briselu da je posvećenost saveznika i partnera trajnoj bezbednosti na Kosovu nepokolebljiva. Istakao je da KFOR, u skladu sa mandatom Ujedinjenih nacija iz Rezolucije 1244, nastavlja da deluje nepristrasno i u koordinaciji sa EULEX-om i Kosovskom policijom, kako bi obezbedio sigurno okruženje i slobodu kretanja za sve zajednice. Iako je bezbednosna situacija od kraja 2025. godine uglavnom mirna, upozorio je da ostaje krhka, posebno na severu, uz mogućnost novih tenzija.

Ulutaš je naglasio da KFOR i dalje predstavlja ključni stub stabilnosti na Kosovu i u regionu Zapadnog Balkana, uz podršku više od 4.600 vojnika iz 31 države. Dodao je da redovna komunikacija sa međunarodnim partnerima, bezbednosnim strukturama na Kosovu i Vojskom Srbije doprinosi većoj transparentnosti i boljem razumevanju situacije na terenu, što je od presudnog značaja za očuvanje stabilnosti.

Govoreći o budućnosti, komandant KFOR-a poručio je da je hitno potrebno trajno političko rešenje, naglašavajući da stabilnost zavisi od opredeljenja svih strana za dijalog umesto nasilja. KFOR će, kako je naveo, nastaviti da svojim prisustvom stvara uslove za napredak dijaloga između Beograda i Prištine, uz snažnu podršku NATO-a procesu normalizacije odnosa pod okriljem Evropske unije.



